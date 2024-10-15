«Из заслуг вспомнить нечего». Вайцеховская — о деятельности Позднякова на посту главы ОКР

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала новость об уходе Станислава Позднякова с поста главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Уход в отставку президента российского олимпийского комитета Станислава Позднякова на самом деле грустная новость. Своего рода признание: «Простите, не справился». Со стороны это было очевидно и раньше, и, мне кажется, Поздняков, оказавшись на этом посту, стал заложником своих спортивных заслуг. Статус четырёхкратного олимпийского чемпиона как бы подразумевает, что его обладатель — глыба. Причём во всех отношениях.

Поздняков же, оказавшись во главе НОК, поплыл, причём почти сразу. Можно долго говорить о том, что у него не было опыта и по большому счёту не оказалось на кого положиться, что на его долю выпали очень непростые времена, что он сам, как и весь российский спорт, стал заложником чужих решений и амбиций, и всё это будет правдой. Но вспомнить-то из заслуг реально нечего.

Грустно же от понимания, что шесть лет в плане определения собственной позиции и развития хоть какой-то международной стратегии отечественного спорта ушли в песок. Почему-то мне кажется, что Поздняков и сам всё это понимал, просто большим чемпионам всегда бывает крайне непросто признаться в собственной слабости. То, что он сейчас уходит в отставку, — это поступок сильного человека. Вот за это искренне уважаю», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Сегодня, 15 октября, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности.