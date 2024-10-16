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Журова оценила выдвижение Мазепина на пост президента Федерации водных видов спорта России

Журова оценила выдвижение Мазепина на пост президента Федерации водных видов спорта России
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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала выдвижение председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Дмитрия Мазепина на пост президента Федерации водных видов спорта России.

«Если люди действительно будут заниматься и погрузятся в эту тематику, это будет хорошо. За счёт системы управления и менеджеров не получится всё держать под контролем, это не бизнес, это спорт. Президенту федерации приходится мириться с различными позициями. Если он правильно доверит и перепоручит управление — тогда это может работать, но для этого всё равно нужна почти полная вовлечённость в дела федерации», — сказала Журова в интервью ТАСС.

Дмитрий Мазепин — основатель «Уралхима». В 2022 году бизнесмен продал контрольный пакет акций (52%) и покинул пост гендиректора. Является отцом бывшего гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина, выступавшего в «Королевских гонках» в 2021 году за американский коллектив «Хаас».

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