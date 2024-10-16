«Разве «грязный китаец» — это не расизм?» Чемпион ОИ по гандболу попал в скандал в Польше

Главный тренер мужского гандбольного клуба «Кельце» Талант Дуйшебаев, имеющий российское и испанское гражданство, попал в скандал в матче чемпионата Польши с командой «Висла» (Плоцк). Во время игры болельщики команды соперников выкрикивали оскорбительные слова в адрес Дуйшебаева, а тренер «Вислы» назвал его «грязным китайцем» и обвинил в плевке.

«Перед перерывом часть болельщиков «Вислы» начала петь что-то неприятное о цвете кожи Диляна Наи. После матча я подошёл к арбитрам, чтобы рассказать об этом. Ко мне сразу подошёл Сабате (тренер «Вислы». — Прим. «Чемпионата»), не позволяя начать с ними разговор. Я спросил у него, в чём дело? Он стал меня оскорблять и называть меня грязным китайцем. Он говорит, что я плюнул на него? Если это докажут, я перестану тренировать. Он также говорил, что слова о китайце — это поговорка, шутка, а не оскорбление. Но почему говорить о чернокожих — это расизм, а такие слова о китайцах — нет? Его фразы меня оскорбили, ударили по больному месту. В гандболе есть расизм и ненависть. И в Польше тоже. Меня это задевает, здесь во многих городах моих игроков называют плохими неграми. Во Франции, Германии, Испании сообщают о таких эпизодах, но в Польше никто не может сделать так. Они скажут, что это я спровоцировал ситуацию. Но они не имеют права оскорблять меня таким образом. Белому человеку трудно понять, через что проходят чёрные или цветные», — приводит слова Дуйшебаева Marca.

56-летний Дуйшебаев в качестве игрока выиграл золото Олимпийских игр — 1992 в составе сборной СНГ, также становился чемпионом мира в 1993 году. В результате опроса, проведённого Международной федерацией гандбола, был признан вторым гандболистом планеты в XX веке. В качестве тренера — четырёхкратный чемпион Испании и восьмикратный чемпион Польши, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов.