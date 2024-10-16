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41-летнего российского велогонщика подозревают в нарушении антидопинговых правил

41-летнего российского велогонщика подозревают в нарушении антидопинговых правил
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Российский велогонщик Григорий Францев подозревается в нарушении антидопинговых правил. В августе ему исполнился 41 год. О временном отстранении сообщает ТАСС со ссылкой на самого спортсмена.

«Сейчас я нахожусь во временном отстранении. До окончания разбирательств я ничего комментировать не буду», — приводит слова Францева источник.

Спортсмен был временно отстранён от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных мероприятиях с 9 сентября. 18 августа Францев принял участие в чемпионате России по маунтинбайку (скоростной спуск), который проходил в Шерегеше. Там он занял итоговое девятое место.

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