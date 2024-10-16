Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Планируется объединение Федераций гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома

Планируется объединение Федераций гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что планируется объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) с Федерацией гребного слалома России (ФГСР).

«Заседание исполкома ВФГБК по поводу объединения запланировано на следующую неделю. Евгений Архипов будет выдвинут на пост главы новой объединённой федерации. Поддерживаю этот план действий и кандидатуру Евгения Юрьевича, пожелал ему успеха», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Во вторник, 15 октября, Дегтярёв выдвинул председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Дмитрия Мазепина на пост президента Федерации водных видов спорта России. Ранее генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров был избран президентом объединённой Федерации гимнастики России.

Материалы по теме
Отец экс-пилота Ф-1 выдвинут на пост президента Федерации водных видов спорта России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android