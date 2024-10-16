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Планируется объединение Федераций гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что планируется объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) с Федерацией гребного слалома России (ФГСР).

«Заседание исполкома ВФГБК по поводу объединения запланировано на следующую неделю. Евгений Архипов будет выдвинут на пост главы новой объединённой федерации. Поддерживаю этот план действий и кандидатуру Евгения Юрьевича, пожелал ему успеха», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Во вторник, 15 октября, Дегтярёв выдвинул председателя наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Дмитрия Мазепина на пост президента Федерации водных видов спорта России. Ранее генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров был избран президентом объединённой Федерации гимнастики России.