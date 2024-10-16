Дмитрий Песков оценил работу Станислава Позднякова на посту главы ОКР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о работе Станислава Позднякова на посту главы Олимпийского комитета России (ОКР).

«Безусловно, работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета, собственно, Олимпийский комитет фактически утратил связь с олимпийским движением, Международным олимпийским комитетом», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

15 октября Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности. 51-летний Поздняков являлся главой ОКР с 2018 года. Он четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный победитель европейских первенств.