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Дмитрий Губерниев: на должности главы ОКР я бы смотрелся идеально

Дмитрий Губерниев: на должности главы ОКР я бы смотрелся идеально
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что идеально бы подошёл на должность главы Олимпийского комитета России (ОКР), но не смог бы её занять из-за своей нынешней работы.

«На этой должности я бы смотрелся идеально, но не могу — люблю свою работу. Так что есть ещё достойные люди, один из которых возглавит ОКР», — приводит слова Губерниева Sport24.

15 октября действующий глава ОКР Станислав Поздняков подал в отставку с должности, которую занимал с 2018 года. Он четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный победитель европейских первенств.

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