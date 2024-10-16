Дмитрий Губерниев: на должности главы ОКР я бы смотрелся идеально

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что идеально бы подошёл на должность главы Олимпийского комитета России (ОКР), но не смог бы её занять из-за своей нынешней работы.

«На этой должности я бы смотрелся идеально, но не могу — люблю свою работу. Так что есть ещё достойные люди, один из которых возглавит ОКР», — приводит слова Губерниева Sport24.

15 октября действующий глава ОКР Станислав Поздняков подал в отставку с должности, которую занимал с 2018 года. Он четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный победитель европейских первенств.