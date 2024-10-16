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«Будем обсуждать с белорусами будущее». Поздняков — о заседании комиссии спортсменов

«Будем обсуждать с белорусами будущее». Поздняков — о заседании комиссии спортсменов
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о темах, которые будут обсуждаться на ближайшем заседании комиссии спортсменов.

«Решили провести заседание комиссии спортсменов разных федераций в рамках форума «Россия — спортивная держава». У нас сегодня большая делегация спортсменов, наших выдающихся олимпийцев, которые будут обсуждать с нашими братьями‑белорусами будущее олимпийского спорта. Спортсмены занимаются самоуправлением, ищут подходы в сложной, нетривиальной ситуации, в которой мы оказались. Они не унывают, а это очень важно.

Руководство ОКР очень внимательно относится к юным спортсменам, олимпийскому резерву. С юного возраста уделяем особое внимание этой категории людей, которым предстоит защищать цвета нашей страны на Олимпийских играх», — сказал Поздняков на торжественной встрече чемпионов, призёров и участников Олимпийских игр разных лет.

Напомним, 15 октября Станислав Поздняков подал в отставку с должности президента ОКР, которую занимал с 2018 года.

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