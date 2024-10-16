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Станислав Поздняков ответил на вопрос, тяжело ли далось решение уйти с поста главы ОКР

Станислав Поздняков ответил на вопрос, тяжело ли далось решение уйти с поста главы ОКР
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение покинуть свой пост далось ему просто.

— Чем вызвано ваше решение уйти? Кто может быть кандидатами?
— Достаточно подробно написал это в заявлении.

— Тяжело было принять решение?
— Очень просто, — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

15 октября Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности. 51-летний Поздняков являлся главой ОКР с 2018 года. Он четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный победитель европейских первенств.

Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября назначит дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства ОКР.

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