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Вячеслав Фетисов ответил, готов ли стать новым президентом ОКР

Вячеслав Фетисов ответил, готов ли стать новым президентом ОКР
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Бывший хоккеист двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможной работе на должности президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Какой я кандидат? Что за новость такая? Но да, у меня есть колоссальный опыт работы в спорте. Готов к любым испытаниям, которые могут быть предложены. У меня есть опыт, который мало у кого есть, — это раз. Второе — я понимаю, что происходит как в стране, так и в мире», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 15 октября Станислав Поздняков подал в отставку с должности президента ОКР, которую занимал с 2018 года.

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