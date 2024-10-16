«Рано или поздно». Станислав Поздняков — о возвращении России на мировую спортивную арену

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в возвращении российских спортсменов на мировую арену.

— Ждёте возвращения наших олимпийцев на международную арену?

— Убеждён, что это рано или поздно произойдёт. То, что сейчас происходит с отечественным спортом, — несправедливо. Любую несправедливость жизнь устраняет сама.

— Сейчас выбираются новые форматы, чтобы спортсмены чувствовали себя в тонусе. В том числе и на международной арене.

— Есть новые форматы соревнований, они находятся в стадии развития. Безусловно, сейчас очень большая ответственность лежит на спортивных функционерах. Новые спортивные форматы должны стать такими же популярными, как и те турниры, в которых мы, к сожалению, не можем принимать участия, — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».