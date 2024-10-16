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«Награда нашла героя!» Губерниев получил поздравление с юбилеем от Владимира Путина

«Награда нашла героя!» Губерниев получил поздравление с юбилеем от Владимира Путина
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев получил телеграмму от президента России Владимира Путина. 6 октября Губерниев отпраздновал юбилей, ему исполнилось 50 лет.

«И всё-таки награда нашла героя! Огромное спасибо, Господин Президент Российской Федерации!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале и прикрепил фотографию телеграммы.

Фото: Телеграм-канал Губерниева

«Талантливый, искренне увлечённый любимым делом человек… отмечу Ваш вклад в популяризацию ценностей спорта и здорового, активного образа жизни», — говорится в телеграмме.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что идеально подошёл бы на должность главы Олимпийского комитета России (ОКР), но не смог бы её занять из-за своей нынешней работы.

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