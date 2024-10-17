«Всё идёт к тому, что будет единоначалие». Ильгар Мамедов — о кандидате на пост главы ОКР

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался о возможном объединении должностей президента Олимпийского комитета России (ОКР) и министра спорта РФ.

«Я так понимаю, что всё идёт к тому, что в спорте будет единоначалие. То есть руководитель Министерство спорта Михаил Дегтярёв будет президентом ОКР. Если я правильно читаю то, что написано в прессе, мне кажется, что так будет. У Китая же не возникает конфронтации с Международным олимпийским комитетом по поводу вмешательства власти. В КНР же руководитель Министерства спорта и глава НОК — это одно лицо. И не возникает же никаких разногласий с МОК. Их не должно быть и у нас. Хотя в нашей ситуации может быть всё», — приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».

Напомним, 15 октября Станислав Поздняков подал в отставку с должности президента ОКР, которую занимал с 2018 года.