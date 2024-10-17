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Софья Великая: политизированность не дала нам возможность в полном объёме выступать на ОИ

Софья Великая: политизированность не дала нам возможность в полном объёме выступать на ОИ
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Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что политизированность международного олимпийского сообщества не даёт возможности российским спортсменам выступать на Олимпийских играх в полном объёме.

«К сожалению, даже комиссия спортсменов МОК, сами спортсмены понимают, что происходит несправедливость, но политизированность международного олимпийского сообщества не дала нам возможность в полном объёме выступать на Олимпийских играх, включая меня как действующую спортсменку», — передаёт слова Великой корреспондент «Чемпионата».

Софья Великая — двукратная олимпийская чемпионка 2016 года и 2020 года в командном первенстве, восьмикратная чемпионка мира (дважды — в личном первенстве) и 14-кратная чемпионка Европы (пять раз — в личном первенстве).

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