Софья Великая: политизированность не дала нам возможность в полном объёме выступать на ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что политизированность международного олимпийского сообщества не даёт возможности российским спортсменам выступать на Олимпийских играх в полном объёме.

«К сожалению, даже комиссия спортсменов МОК, сами спортсмены понимают, что происходит несправедливость, но политизированность международного олимпийского сообщества не дала нам возможность в полном объёме выступать на Олимпийских играх, включая меня как действующую спортсменку», — передаёт слова Великой корреспондент «Чемпионата».

Софья Великая — двукратная олимпийская чемпионка 2016 года и 2020 года в командном первенстве, восьмикратная чемпионка мира (дважды — в личном первенстве) и 14-кратная чемпионка Европы (пять раз — в личном первенстве).