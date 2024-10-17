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«Мало ли отправят фото». Литвинович — об ограничениях нейтрального статуса на ОИ

«Мало ли отправят фото». Литвинович — об ограничениях нейтрального статуса на ОИ
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Двукратный олимпийский чемпион белорусский спортсмен Иван Литвинович рассказал о негативных аспектах нейтрального статуса на Олимпийских играх.

«В душе ты понимаешь, что вся страна, президент, пустивший тебя на игры, что это шанс всей жизни для любого спортсмена, не у всех это удаётся. Встречали очень зрелищно. Нейтральный статус накладывал запрет на использование флага Беларуси и других национальных принадлежностей. До сих пор в своей стране не могу их использовать, потому что мало ли отправят фото и попросят лишить нейтрального статуса. Такие случаи уже были», — передаёт слова Литвиновича корреспондент «Чемпионата».

Напомним, на Олимпиаде в Париже Иван Литвинович завоевал золотую медаль в прыжках на батуте. Он показал результат 63,090 балла.

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