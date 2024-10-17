Михаил Дегтярёв рассказал о перевыполнении планов по строительству спортобъектов в России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в рамках форума «Россия — спортивная держава» рассказал о планах по строительству спортивных объектов.

«Форум — крупнейшее событие нашей отрасли с участием президента. В его рамках пройдёт выставка, посвященная в первую очередь спортивным инновациям. Наша страна обладает спортивным суверенитетом. У нас и образование спортивное лучшее, и наука, и институты, школы в регионах. У нас в стране работает практически 90 тыс. тренеров.

Сегодня мы будем открывать несколько крупных спортивных объектов по всей стране, чуть позже вы о них узнаете. Нужно отметить, что мы хорошо продвинулись в этом плане благодаря решениям президента. Путин всегда уделяет отдельное внимание спорту и его развитию. В бюджете на следующий год, согласно посланию президента Федеральному собранию, заложены дополнительные средства, сейчас бюджет обсуждается в Думе. Мы будем строить сверх наших планов ещё 350 спортивных объектов в год. У нас большие планы», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Дегтярёв занимает пост министра спорта с мая 2024 года.