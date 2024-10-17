Владимир Сальников: Колесников и Рылов не намерены получать нейтральный статус

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что половцы Климент Колесников и Евгений Рылов не собираются получать нейтральный статус.

«Климент Колесников и Евгений Рылов не намерены получать нейтральный статус. У нас на самом деле никто не запрещает принимать собственное решение. Я считаю, что это решение весьма оправдано», — приводит слова Сальникова «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что российские пловцы Анна Егорова и Иван Кожакин, а также Юлия Ефимова, Ника Годун и Андрей Минаков получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях от Международной федерации плавания (World Aquatics).