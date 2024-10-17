Путин — о перспективах мирового спорта: нужно очистить его от вульгарной политизации

Президент России Владимир Путин выделил аспекты в направлении работы по популяризации спорта в стране, которым нужно уделить особое внимание.

«Перспективы, завтрашний день мирового спорта, действительно, нуждаются в серьёзном, предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос: как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращённых правил, унизительной дискриминации – в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов», — сказал Путин на пленарном заседании «Спорт – комплексный взгляд в будущее» XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Видео: отношения России и МОК (Международный олимпийский комитет).