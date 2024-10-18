Олег Матыцин отметил вклад Путина и Лукашенко в развитие своих стран в области спорта

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы РФ Олег Матыцин отметил роль президентов Российской Федерации и Республики Беларусь Владимира Путина и Александра Лукашенко в развитии спорта в своих странах.

«Все эти годы россияне и белорусы продолжают оставаться одной большой олимпийской семьёй. Мы следуем примеру наших президентов, как нужно жить и трудиться, реализуя совместные проекты. Формат Союзного государства помогает преодолевать трудности современного многополярного мира. Выбрав свой путь, мы дружно идём вперёд, а руководители стран являются капитанами наших команд.

Как вы знаете, в следующем году мы будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Планируется множество мероприятий. Надеюсь, что эта памятная дата найдет своё отражение в деятельности Олимпийского комитета России и Министерства спорта», — сказал Матыцин на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».