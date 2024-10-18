Президент ОКР: русские были и скоро опять будут участниками международного спорта

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе на заседании Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. Он оценил работу ОКР за последние годы и выразил надежду на продолжение выступлений россиян в справедливом международном спортивном сообществе.

«Вместе мы преодолели непростые испытания, которые требовали от каждого из нас мужества и стойкости. А от Олимпийского комитета России – нетривиальных, а порой и беспрецедентных решений. Но главное – мы всегда оставались единой командой, которая на всех олимпийских соревнованиях, где участвовала, добивалась исторических успехов.

Каждый имеет право по-своему трактовать результаты нашей работы. Но есть две важнейшие оценки – от государства и общества. Руководство страны в лице Владимира Владимировича Путина всегда признавало выступление олимпийской команды России успешным, а народ, наши болельщики, чествовали спортсменов как национальных героев, которыми вы, безусловно, являетесь.

Достаточно вспомнить, как встречали команду после Игр в Токио и Пекине. Нам удалось создать все необходимые условия, обеспечить вам возможность выступать, бороться за медали, идти к своей мечте вопреки порой крайне неблагоприятным внешним обстоятельствам. Это и есть один из важнейших итогов работы Олимпийского комитета России за последние годы.

Нас неоднократно пытались отстранить от участия в Олимпийских играх ещё задолго до Игр в Париже — из-за допинговых скандалов прошлого, по политическим мотивам. И каждый раз судьба участия Олимпийской команды России решалась ценой огромных дипломатических усилий. За что хочу отдельно поблагодарить и своих соратников в Олимпийском движении, и коллег по спортивной отрасли. Многое оставалось за кадром, но вы были узнаваемыми, уважаемыми, успешными участниками международного спортивного движения. Уверен, что скоро опять будете таковыми», — сказал Матыцин на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».