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Путин: около 56% россиян систематически занимаются спортом, но этого недостаточно

Путин: около 56% россиян систематически занимаются спортом, но этого недостаточно
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Президент России Владимир Путин поделился данными о том, как на население страны повлияла работа государственных органов по популяризации спортивного образа жизни. По словам главы государства, с 2019 года на эти цели было выделено около 160 млрд рублей.

«За последние годы у нас в разы увеличилось число граждан, которые систематически занимаются спортом, в целом более внимательно и ответственно относятся к своему здоровью, – с 40% до 56,8% увеличилось количество тех наших граждан, которые на регулярной основе занимаются спортом. Но этого пока недостаточно. Надо работать дальше», — сказал Путин на пленарном заседании «Спорт – комплексный взгляд в будущее» XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Видео: «вредные» мифы о здоровом образе жизни:

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