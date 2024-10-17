Путин: мы были и остаёмся сторонниками честного и чистого спорта

Президент России Владимир Путин поделился мнением об отношении российского спорта к допингу.

«Мы были и остаёмся сторонниками честного и чистого спорта.

Здоровье атлетов, тех, кто фактически живёт в условиях интенсивных тренировок, колоссальных нагрузок, должно быть защищено. Необходимо активно внедрять передовые научные разработки, направлять на это достаточные ресурсы, открыть национальный центр спорта, который будет работать вместе с российской академией наук и федеральным медикобиологическим агентством», — сказал Путин на пленарном заседании «Спорт – комплексный взгляд в будущее» XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Напомним, в 2019 году Россия передала ВАДА базу данных допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории. Агентство обнаружило в них жёсткие нарушения и запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия. В ВАДА обнаружили, что переданные российской стороной данные не являются «ни полными, ни полностью достоверными», и пришли к выводу, что в лаборатории якобы действовала целая «команда обнуления».

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