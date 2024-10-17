Путин заявил, что в текущих реалиях не смог бы выполнить норматив мастера спорта по дзюдо

Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение проблему коммерциализации детского спорта в стране.

«Даже в формально бесплатных секциях и центрах подготовки родители вынуждены тратить солидные суммы на экипировку детей и аренду площадок, оплачивать спортивные сборы и вносить взносы за участие в соревнованиях. В том числе в тех, где ребята получают спортивные разряды и звания.

Конечно, в современных условиях семьи в определённых случаях должны и могут соучаствовать в этом софинансировании. Но меру надо знать во всём. У нас подчас никто краёв не чует, меры не чувствует.

Вот люди, с которыми я общаюсь, хоккеисты наши выдающиеся мне с горечью рассказывают: мальчишка денег за подкатку так называемую не заплатил, всё, его на площадку не пускают. Я спрашиваю, ну а как же? Все ведь заинтересованы в результате! Мне отвечают: да, заинтересованы, но в получении денег за подкатку заинтересованы больше. И это только один пример.

Я вам честно скажу, если бы в своё время, когда я активно спортом занимался, вот так за всё приходилось платить, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда бы не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо… В моей семье не было лишней копеечки, чтобы за все платить», — сказал Путин на пленарном заседании «Спорт – комплексный взгляд в будущее» XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

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