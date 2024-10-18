Министр спорта Дегтярёв отреагировал на предложение возглавить Олимпийский комитет России

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказался по поводу предложения главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева выдвинуть его кандидатуру на пост президента Олимпийского комитета России.

«После того как место станет вакантным, а исполком ОКР назначен на 7 ноября, я, в принципе, готов спросить разрешение президента баллотироваться. А там уже — олимпийское собрание. Мы должны понимать, что НОК – это самоуправляемая некоммерческая организация. Совмещение возможно на некоммерческой основе, я государственный служащий. Это абсолютно рабочая схема. Я благодарен, что такие титаны мирового спорта, как Шамиль Анвярович Тарпищев и Виталий Георгиевич Смирнов, меня поддержали. Это очень приятно по‑человечески», — сказал Дегтярёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что президент ОКР с 2018 года Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности. Руководитель Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил президенту России Владимиру Путину выдвинуть кандидатом на этот пост министра спорта РФ Михаила Дегтярёва.

Видео: Отношения России и МОК: