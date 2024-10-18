Михаил Дегтярёв высказался о разрешении Владимира Путина баллотироваться в президенты ОКР

Министр спорта Михаил Дегтярёв отреагировал на разрешение со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на должность главы Олимпийского комитета России.

«Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и разрешение выдвинуться на пост главы Олимпийского комитета России.

Для меня это большая честь и одновременно серьезная ответственность. Совмещение обязанностей министра спорта и президента ОКР открывает уникальные перспективы для более тесного взаимодействия с регионами, спортивными федерациями и международным спортивным сообществом, что позволит эффективно развивать как массовый спорт, так и спорт высших достижений.

Вместе с коллегами мы продолжим работать над созданием современных условий для подготовки профессиональных спортсменов и повышением доступности спорта для каждого жителя нашей страны.

Главная наша задача – вернуться в Олимпийское движение, защитить права наших спортсменов. Россия внесла и еще внесет огромный вклад в мировой спорт, который без российских атлетов не летит», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно что президент ОКР с 2018 года Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности. Руководитель национальной Федерации тенниса Шамиль Тарпищев предложил президенту России Владимиру Путину выдвинуть кандидатом на этот пост министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, на что глава государства ответил согласием.

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