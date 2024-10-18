Экс-россиянин Михаил Яковлев стал серебряным призёром чемпионата мира по велотреку

Бывший российский спортсмен Михаил Яковлев, выступающий за Израиль, стал серебряным призёром чемпионата мира по велотреку — 2024 в дисциплине кейрин. Победил японец Кенто Ямасаки.

Экс-россиянин в финальной гонке за счёт финишного ускорения вырвал второе место, хотя долго шёл четвёртым-пятым. По пути к финалу Яковлев выиграл заезды на всех стадиях: первый раунд, четвертьфинал и полуфинал (в этом заезде четвёртым финишировал (трёхкратный олимпийский чемпион Игр в Париже Харри Лаврейсен из Нидерландов).

24-летний Яковлев родился в Москве. В 2021 году иммигрировал в Израиль вместе с родителями и бабушкой. В этом же году он занял третье место в кейрине на ЧМ по велотреку.