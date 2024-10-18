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FONBET стал генеральным спонсором Федерации падела России

FONBET стал генеральным спонсором Федерации падела России
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Федерация падела России и букмекерская компания FONBET объявили о партнёрстве. Стороны подписали соглашение в рамках международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

«Компания FONBET уже давно помогает развивать и популяризировать падел в нашей стране. Мы рады получить в партнёры такую сильную и успешную компанию. FONBET спонсировал любительские турниры, а также ставший уже популярным Bandeja Cup, в котором принимают участие многие звёзды спорта и эстрады, спортивные функционеры и просто энтузиасты падела. При поддержке FONBET мы провели первый международный турнир «Москва 2024», поэтому подписание этого соглашения является логичным продолжением нашего плодотворного сотрудничества», — сказал на форуме генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.

«Сегодня падел – один из наиболее стремительно развивающихся видов спорта как в мире, так и в нашей стране. FONBET является поклонником этой игры и стремится поддерживать любые инициативы в этом виде спорта. Мы воодушевлены тем, как молодая и очень энергичная федерация падела взялась за дело по развитию этого вида спорта в России, и мы, конечно, очень рады стать партнёром и спонсором ФПР», — высказался генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

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