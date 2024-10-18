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В МОК отреагировали на одобрение Путиным кандидатуры Дегтярёва на пост президента ОКР

В МОК отреагировали на одобрение Путиным кандидатуры Дегтярёва на пост президента ОКР
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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на новость, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Сейчас Дегтярёв является министром спорта России.

«Мы видели сообщения в СМИ о возможном назначении нового президента национального олимпийского комитета России. Президентов национальных комитетов выбирают генеральные ассамблеи этих комитетов», — приводит слова представителя МОК «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что президент ОКР с 2018 года Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности. Руководитель национальной федерации тенниса Шамиль Тарпищев предложил президенту России Владимиру Путину выдвинуть кандидатом на этот пост министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, на что глава государства ответил согласием.

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