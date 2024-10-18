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В МОК отреагировали на одобрение Путиным кандидатуры Дегтярёва на пост президента ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на новость, что Владимир Путин поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Сейчас Дегтярёв является министром спорта России.

«Мы видели сообщения в СМИ о возможном назначении нового президента национального олимпийского комитета России. Президентов национальных комитетов выбирают генеральные ассамблеи этих комитетов», — приводит слова представителя МОК «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что президент ОКР с 2018 года Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности. Руководитель национальной федерации тенниса Шамиль Тарпищев предложил президенту России Владимиру Путину выдвинуть кандидатом на этот пост министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, на что глава государства ответил согласием.