Комиссия ФИДЕ отстранила бывшего украинского шахматиста Кирилла Шевченко за жульничество

Комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ (EDC) приняла решение отстранить бывшего украинского шахматиста Кирилла Шевченко на срок 75 дней с сегодняшней даты, 18 октября, от любой официальной деятельности в качестве игрока. Отстранение завершится 1 января 2025 года. Об этом сообщает Chess-International.

Напомним, румынский гроссмейстер Кирилл Шевченко, ранее представлявший Украину, был отстранён от командного чемпионата Испании из-за использования телефона во время соревнований.

Регулярное отсутствие Шевченко у доски вызвало подозрения у организаторов. В туалете был найден заблокированный телефон, и арбитры заявили о связи телефона с Шевченко. Один из организаторов увидел, как Шевченко зашёл в отдельную кабинку, после чего нашёл там мобильный телефон с рукописной запиской: «Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на него ночью!»