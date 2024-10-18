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Владимир Путин поручил провести спортивный парад на Красной площади в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин поручил министру спорта Михаилу Дегтярёву организовать спортивный парад физкультурников на Красной площади в 2025 году.

Президент отметил важность популяризации спорта и подчеркнул, что в числе основных государственных приоритетов стоит задача по формированию широких возможностей для занятий физкультурой, а также создание доступных спортивных сооружений во всех регионах страны.

Инициатором продолжения инициативы выступила председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Организация уже организовала шествие в рамках выставки «Россия»:

«Мы стали первыми, кто решился восстановить эту красивую и важную традицию», — заявила Лещинская.

Первый спортпарад на главной площади России состоялся 12 августа 1928 года, открыл Первую Всесоюзную спартакиаду и прошёл при участии 30 тысяч столичных физкультурников и спортсменов союзных республик.

Тогда на мероприятии на ВДНХ приняли участие более двух тысяч спортсменов, члены спортивных федераций и сообществ, легенды отечественного спорта и представители 89 регионов России.