Владимир Путин поручил провести спортивный парад на Красной площади в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин поручил министру спорта Михаилу Дегтярёву организовать спортивный парад физкультурников на Красной площади в 2025 году.
Президент отметил важность популяризации спорта и подчеркнул, что в числе основных государственных приоритетов стоит задача по формированию широких возможностей для занятий физкультурой, а также создание доступных спортивных сооружений во всех регионах страны.
Инициатором продолжения инициативы выступила председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Организация уже организовала шествие в рамках выставки «Россия»:
«Мы стали первыми, кто решился восстановить эту красивую и важную традицию», — заявила Лещинская.
Первый спортпарад на главной площади России состоялся 12 августа 1928 года, открыл Первую Всесоюзную спартакиаду и прошёл при участии 30 тысяч столичных физкультурников и спортсменов союзных республик.
Тогда на мероприятии на ВДНХ приняли участие более двух тысяч спортсменов, члены спортивных федераций и сообществ, легенды отечественного спорта и представители 89 регионов России.