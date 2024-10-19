Американка Гретчен Уолш стала обладательницей исторического рекорда на дистанции 100 м

Американская пловчиха Гретчен Уолш на матчевой встрече Университета Вирджинии с командой Флориды на дистанции 100 м комплексным плаванием показала время 55,98, побив мировой рекорд 56,51, установленный Катинкой Хоссу в 2017 году.

Уолш стала первой в истории пловчихой, показавшей время менее 56 секунд в данной дисциплине, и побила национальный рекорд 56,99, установленный Кейт Дугласс ранее на этапе Кубка мира в Шанхае.

Ранее в двойном матче с командой Флориды Уолш установила национальные рекорды на дистанциях 50 м вольным стилем (23,10), 50 м на спине (25,37) и 100 м на спине (54,89).

На Олимпийских играх в Париже Гретчен Уолш стала победительницей на дистанции 100 м баттерфляем. Её время — 55,59.