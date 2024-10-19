Россиянка Яна Бурлакова вышла в финал ЧМ по велотреку с лучшим результатом в квалификации

Россиянка Яна Бурлакова вышла в финал чемпионата мира — 2024 по велотреку, который проходит с 16 по 20 октября в Баллерупе (Дания). Спортсменка показала лучший результат в квалификации, проехав гит на 500 м за 33,002.

Финал в этом виде состоится сегодня, 19 октября, и начнётся в 19:30 мск. 24-летняя Бурлакова — серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 по велотреку, обладательница трёх бронзовых наград первенства Европы (2021).

Ранее стало известно, что бывший российский спортсмен Михаил Яковлев, выступающий за Израиль, стал серебряным призёром чемпионата мира по велотреку — 2024 в дисциплине кейрин.