Леон Маршан установил рекорд Кубка мира и Европы на дистанции 200 м на короткой воде

Сегодня, 19 октября, французский пловец, четырёхкратный чемпион Игр-2024 Леон Маршан установил новый рекорд Кубка мира и Европы, одержав победу на дистанции 200 м комплексным плаванием на этапе Кубка мира по водным видам спорта — 2024 в Шанхае. Результат спортсмена — 1.50,30.

Дункан Скотт из Великобритании занял второе место, показав время 1.51,08. Бронза досталась швейцарцу Ноэ Понти, который лидировал в конце первого заплыва.

На Олимпиаде в Париже 22-летний Маршан победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.