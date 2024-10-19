Российская велогонщица Яна Бурлакова стала чемпионкой мира в гите на 500 метров

Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала золото в гите на 500 метров в рамках чемпионата мира — 2024, который проходит с 16 по 20 октября в Баллерупе (Дания).

В финале соревнований российская велогонщица победила с результатом 32,863 секунды. Второе место заняла представительница Великобритании Софи Кейпвелл (+0,147). Бронза у британки Кэти Марчант (+0,256).

Отметим, Бурлакова стала последней в истории чемпионкой мира на 500 метров. Со следующего года женщины переходят на дистанцию 1000 метров.

24-летняя Бурлакова — серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 по велотреку, обладательница трёх бронзовых наград первенства Европы (2021). Бурлакова выступает на турнире в Баллерупе в нейтральном статусе.