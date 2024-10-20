Шестикратный олимпийский чемпион сообщил, что ему осталось жить от двух до четырёх лет

Британский велогонщик шестикратный олимпийский чемпион 48-летний британец Крис Хой сообщил, что ему осталось жить от двух до четырёх лет после того, как ему поставили диагноз «рак четвёртой стадии».

«Как бы банально это ни звучало, но такова природа. Мы все рождаемся и умираем, и это всего лишь часть процесса. Ты напоминаешь себе: мне повезло, что я могу принимать лекарство, которое поможет мне продержаться как можно дольше», — приводит слова Хоя The Guardian.

Крис Хой — участник четырёх Олимпиад, на которых выиграл шесть золотых (Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012) и одну серебряную (Сидней-2000) медали в велотреке. Также он является 11-кратным чемпионом мира. Хой — член ордена Британской империи (2005), рыцарь-бакалавр (2009).

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