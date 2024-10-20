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Олимпийский чемпион Арман Дюплантис вручил Норрису награду за победу в квалификации ГП США

Олимпийский чемпион Арман Дюплантис вручил Норрису награду за победу в квалификации ГП США
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Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис вручил награду британскому гонщику Ландо Норрису за победу в квалификации Гран-при США.

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:32.330
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.031
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.322

Дюплантису 24 года. Он также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Помимо этого, на его счету серебро мирового первенства. На Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) швед с первой же попытки прыгнул на 6,10 м, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Позднее Дюплантису с третьей попытки покорилась высота в 6,25 м (новый мировой рекорд).

Напомним, второе время в квалификации Гран-при США продемонстрировал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

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