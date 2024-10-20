Олимпийский чемпион Арман Дюплантис вручил Норрису награду за победу в квалификации ГП США

Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис вручил награду британскому гонщику Ландо Норрису за победу в квалификации Гран-при США.

Дюплантису 24 года. Он также является двукратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы. Помимо этого, на его счету серебро мирового первенства. На Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) швед с первой же попытки прыгнул на 6,10 м, тем самым установив новый олимпийский рекорд. Позднее Дюплантису с третьей попытки покорилась высота в 6,25 м (новый мировой рекорд).

Напомним, второе время в квалификации Гран-при США продемонстрировал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.