Яна Бурлакова эмоционально прокомментировала победу на чемпионате мира — 2024 по велотреку

Российская спортсменка Яна Бурлакова поделилась эмоциями после своей победы в гите на 500 м на чемпионате мира — 2024 по велотреку, который проходит в Баллерупе (Дания).

«На первом круге была полная тишина. Когда во втором круге шла на хорошее время, люди начали поддерживать, кричали всё громче и громче. А в финале уже были невероятные эмоции. Перед стартами одна моя знакомая кричала на трибунах и ещё двое мужчин кричали: «Яна, мы за тебя, давай!» Это было очень приятно. Трибуны мне аплодировали, пока я не слезла с велосипеда. Сейчас слёзы радости. С мужем созвонились, вместе поплакали. Эмоциональный был момент», — приводит слова Бурлаковой «Матч ТВ».

Отметим, Бурлакова стала последней в истории чемпионкой мира на 500 м. Со следующего года женщины переходят на дистанцию 1000 м.

24-летняя Бурлакова — серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 по велотреку, обладательница трёх бронзовых наград первенства Европы (2021). Яна Бурлакова выступает на турнире в Баллерупе в нейтральном статусе.