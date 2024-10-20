«Всё, что мне надо, я спела про себя». Бурлакова — о гимне после победы на ЧМ по велотреку

Российская спортсменка Яна Бурлакова ответила на вопрос о гимне после её победы в гите на 500 м на чемпионате мира — 2024 по велотреку, который проходит с 16 по 20 октября в Баллерупе (Дания).

— Знаете, чья музыка играла на пьедестале?

— Я не поняла, если честно, немножко растерялась.

— «Ода к радости», Бетховен.

— Всё, что мне надо, я спела про себя, — приводит слова Бурлаковой «Матч ТВ».

В финале соревнований россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, победила с результатом 32,863 с. Второе место заняла представительница Великобритании Софи Кейпвелл (+0,147). Бронза у британки Кэти Марчант (+0,256).

Отметим, что Бурлакова стала последней в истории чемпионкой мира на 500 м. Со следующего года женщины переходят на дистанцию 1000 м.