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Анна Вяхирева забила 11 голов за «Брест» в матче гандбольной Лиги чемпионов — 2024/2025

В субботу, 19 октября, французский «Брест», в составе которого выступает россиянка Анна Вяхирева, обыграл румынскую команду «Рапид» (Бухарест) в выездном матче 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов — 2024/2025 — 34:31. Россиянка забросила 11 мячей и стала самым результативным игроком встречи.

Команда Вяхиревой после шести туров возглавляет турнирную таблицу группы В Лиги чемпионов, одержав пять побед при одном поражении.

Напомним, Вяхирева в летнее межсезонье перешла в «Брест» из норвежского «Вайперса», в составе которого стала двукратной чемпионкой Норвегии и обладательницей Кубка страны (2023, 2024), а также выиграла Лигу чемпионов (2023). Она покинула команду из-за тяжёлого финансового положения норвежского клуба.

В составе сборной России гандболистка завоевала золото Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала серебряным призёром Игр-2020 в Токио.