Паралимпийский комитет и Fonbet подписали соглашение о сотрудничестве

Паралимпийский комитет России и Fonbet подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в рамках XII Международного спортивного форума «Россия-спортивная держава», который проходил в Уфе с 17 по 19 октября. Подписи под документом поставили президент ПКР Павел Рожков и генеральный директор компании Fonbet Сергей Анохин.

Соглашение направлено на вовлечение участников военных действий в паралимпийское движение, содействие в их реабилитации и социальной адаптации средствами физической культуры и спорта.

Важным шагом в рамках сотрудничества станет проведение шести соревнований в 2025 году среди ветеранов СВО «Герои нашего времени» по следж-хоккею, футболу ампутантов и волейболу сидя.

«Огромное спасибо Fonbet. Мы с вами уже давно тесно сотрудничаем. Вы одними из первых поддержали наших паралимпийцев, когда их необоснованно отстранили от Паралимпийских игр в Пекине. Провели матч звёзд с участием великих хоккеистов Овечкина, Касатонова, Жамнова, Прохорова, Якушева и наших следж-хоккеистов, выделили 54 миллиона для отстранённой команды. В первых числах мая 2024 года на матчах Fonbet Кубка России по футболу Вы объявили сбор средств для ветеранов СВО в рамках акции ДоброFON «Важен каждый». Благодаря этому они приняли участие в тренировочном мероприятии в составе национальной сборной, также будут организованы соревнования по футболу ампутантов в Сочи. Соглашение нам позволит более системно совместно заниматься работой по вовлечению участников СВО, получивших ранения и инвалидность, в паралимпийское движение», – отметил Павел Рожков.

Фото: Liga Pro / Форум «Россия — спортивная держава»

«Мы рады сотрудничеству с ПКР. Ранее мы неоднократно подчеркивали, что хотим принимать активное участие в реабилитации ветеранов и участников СВО через спорт. Совместно с ПКР мы уже проводили ряд совместных акций, но теперь наша работа станет более цельной. Благодарим наших партнеров и надеемся, что совместными усилиями мы поможем нашим доблестным ветеранам пройти реабилитацию и вернуться к активному образу жизни через адаптивный спорт», – прокомментировал подписание соглашения Сергей Анохин.