Представители иностранных министерств спорта посетили спортивные объекты Москвы

Представители иностранных министерств спорта в воскресенье, 20 октября в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных Игр Дружбы познакомились со спортивными объектами города Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

В составе международной делегации в мероприятии участвовали министры спорта и председатели государственных комитетов по спорту Анголы, Афганистана, Венесуэлы, Гвинеи-Бисау, Замбии, Мадагаскара, Намибии, Непала, Палестины, Сьерра-Леоне, а также руководители международных спортивных организаций.

Участники тура побывали на Большой спортивной арене «Лужники», посмотрели соревнования юных гимнасток во Дворце художественной гимнастики, где их лично поприветствовала Ирины Александровна Винер, а также посетили универсальный спортивный зал «Дружба». Все эти объекты готовятся принять Всемирные Игр Дружбы, новый мультиспортивный турнир, который впервые пройдет в России.

Также в рамках развлекательной программы гости столицы смогли увидеть Москву с воды, совершив вечернюю речную прогулку по городу.



«Россия – страна с великими спортивными традициями, которая во все времена была надежным другом Анголы. Поэтому мы с большим удовольствием приняли приглашение приехать в Москву. Мы увидели грандиозную спортивную инфраструктуру, которая готова принимать соревнования любого масштаба и направленности. У нас нет сомнений в том, что Всемирные Игры Дружбы будут большим успехом», — заявил Паоло Александер Мадейра Родригес да Силва, госсекретарь республики Ангола по делам спорта.

«Мы увидели здесь по-настоящему прекрасную инфраструктуру. Мы хотим перенимать опыт и построить у себя спортивные объекты такого же качества и назначения. А идеи, которые продвигает Международная ассоциация дружбы, только укрепят наше сотрудничество с народом и правительством России», — сказал Арнальдо Хавьер Санчес Перес, министр народной власти по делам молодежи и спорта Республики Венесуэла.