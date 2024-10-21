Итальянская сёрфингистка трагически погибла после удара рыбы-меч

Сёрфингистка из Италии Джулия Манфрини погибла после удара рыбы-меч во время катания. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Трагедия произошла в Индонезии в водах островов Ментавай в Западной Суматре 18 октября. Навстречу катающейся спортсменке выпрыгнула рыба-меч, которая ударила девушку в грудь. По сообщениям источника, рядом находилось двое человек, которые оказали ей первую помощь и доставили в ближайшую больницу, однако спасти 36-летнюю Манфрини не удалось.

Согласно медицинскому заключению, Джулия получила ранение грудной клетки глубиной около пяти сантиметров.

Также сообщается, что данный инцидент не является единичным случаем в Индийском океане и подобные факты уже были зафиксированы ранее.