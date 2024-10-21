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Дмитрий Песков объяснил возможную кандидатуру Дегтярёва на пост президента ОКР

Дмитрий Песков объяснил возможную кандидатуру Дегтярёва на пост президента ОКР
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможном выдвижении министра спорта Михаила Дегтярёва на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Напомним, это предложение поддержал президент России Владимир Путин.

«Вы слышали, что было высказано мнение представителей спортивной общественности, да, наших уважаемых представителей, спортивных функционеров международного класса, действительно, президент поддержал, но можно предположить, что, конечно, здесь связано со множеством факторов. Здесь главное именно, что он занимает пост министра, и на нынешнем этапе развития нашего спорта и наших отношений с олимпийским движением вот пришли к такой точке зрения», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

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