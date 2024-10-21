Владимир Путин наградил победителей и призёров Паралимпиады-2024 в Париже

Президент России Владимир Путин наградил победителей и призёров Паралимпийских игр — 2024, которые проходили в Париже (Франция). Указ, подписанный президентом 21 октября, был опубликован на Портале правовой информации.

Орденом почёта награждены девять паралимпийских чемпионов — Андрей Вдовин, Андрей Калина, Роман Жданов, Мария Павлова, Владимир Свиридов, Евгений Торсунов, Дмитрий Торсунов, Дмитрий Черняев, Валерия Шабалина и Александр Яремчук. Восемь спортсменов были удостоены ордена Дружбы, ещё 22 — медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степени.

Паралимпиада в Париже проходила с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены завоевали 64 медали.