21 октября 2024 года в США опубликовано решение Арбитра Олимпийского и Паралимпийского комитета США по делу американского фехтовальщика Митчелла Сарона. Арбитр отклонил иск по делу о предполагаемых манипуляциях и подкупе судей в мировом фехтовании. Это решение имеет существенное значение в части опровержений обвинений немецкого телеканала ARD и журналиста Хайо Зеппельта против Международной федерации фехтования (FIE) и её президента Алишера Усманова.

В августе 2024 года общенациональный немецкий телеканал ARD опубликовал видеорепортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже, в котором шла речь о якобы систематических манипуляциях с судейством в фехтовании. Помимо прочего, авторы сослались на разбирательство по делу Сарона и допустили, что квалификация американских фехтовальщиков на Олимпийские игры в Париже якобы была нечестной, а победившие спортсмены попали туда путём некорректного судейства во время отборочных поединков.

Впоследствии Земельный суд Гамбурга вынес запрет (решение 25.09.2024, 324 O 421/24) на утверждения автора передачи спортивного журналиста Ханс-Йоахима «Хайо» Зеппельта, как недопустимые сообщения, основанные на подозрениях и нарушающие личные права. Речь идёт об обвинениях в адрес Алишера Усманова, добровольно приостановившего исполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования (FIE) в начале 2022 года в связи с санкциями ЕС, среди прочего, в создании системы «подкупа судей» в этом виде спорта. Ещё за месяц до выхода репортажа на ARD Арбитр Олимпийского и Паралимпийского комитета США (дело №24060602, решение от 5 июля 2024 года) не смог найти оснований для обвинений в манипуляциях и отклонил их. В репортаже ARD об этом решении упомянуто не было.

В настоящее время опубликовано арбитражное решение по второму делу в США (дело №24061201, Доддо против USFA и Сарона и др.). Хотя в своём репортаже ARD и упомянул об этом «актуальном разбирательстве», он так и не сообщил о его результатах. Между тем в этом решении все обвинения в коррупции и манипуляциях, выдвинутые против спортсменов и тренеров, квалифицированных на Олимпийские игры, были признаны необоснованными, и дело было прекращено.

В решении говорится, что истец «не представил арбитражу никаких доказательств или мотивов для сговора с целью манипулирования результатами спорных поединков». Не было обнаружено доказательств передачи денег или предоставления иных преимуществ. Как отмечено в решении, сам истец признал, что, кроме собственного статистического анализа и фотографий из социальных сетей, у него «нет убедительных доказательств».

«ARD уже получил запрет на распространение в своих репортажах недостоверной информации, нарушающей права личности, от немецкого суда. Теперь сразу два решения арбитража в США доказывают, что слухи, распространяемые ARD, являются необоснованными и порочащими Алишера Усманова, Международную федерацию фехтования, действующих спортсменов и судей. Мы уже наблюдали постыдные этические и журналистские промахи ARD и его ведущих спортивных журналистов, но факт, что они замалчивают результаты решений американских арбитражей, ещё больше усугубляет ситуацию. Канал занимается распространением теорий заговора, выдвигаемых сомнительными свидетелями. Даже несмотря на то что суды признают, что все обвинения беспочвенны, авторы скрывают это в своих репортажах», — заявил Йоахим Штайнхёфель, адвокат, представляющий интересы А.Б. Усманова в области медиаправа.

Напомним, утверждения ARD были также официально опровергнуты руководством FIE. Исполняющий обязанности президента организации Эммануэль Катсиадакис заявил, что основной источник в репортаже — бывший судья, «не прошедший квалификацию в 2023 году и исключённый из судейского списка коллегией судей», а манипуляции со стороны судейства исключены благодаря системе, при которой судьи назначаются на соревнования компьютером за полчаса до поединка.

Незадолго до этого президент Федерации фехтования Грузии принёс официальные извинения FIE за слова саблиста грузинской сборной Грузии Сандро Базадзе, обвинившего фехтовальное судейство в коррумпированности, охарактеризовав их как эмоциональные. Случай Базадзе был представлен как доказательство масштабных судейских подтасовок в фехтовании в репортаже ARD. В сентябре 2024 года в прокуратуру Кельна поступило заявление А. Усманова о привлечении Зеппельта к уголовной ответственности за распространение клеветы и наговор.