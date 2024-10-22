Норвежский «Вайперс Кристиансанд» продолжит существование после заявления о банкротстве

Многократный чемпион Норвегии по гандболу «Вайперс Кристиансанд» продолжит существование после заявления о банкротстве, которое было сделано 21 октября. Об этом сообщили в VG. Уточняется, что команде удалось найти источники финансирования.

«Прежде чем «гадюк» свели в могилу, мы воскресли. Появилась база для дальнейшей работы клуба. Мы предложили решение, в которое верят люди. В следующий понедельник будет созвано внеочередное собрание, на котором члены выберут новый состав правления.

Однако это решение гарантирует только продолжение работы, но не немедленное появление необходимой суммы для погашения задолженностей. Нам предстоит много работы, чтобы доходы начали превосходить расходы. Мы хотим пригласить не только местных, но и международных спонсоров.

Игроки уже проинформированы. Зарплата, которую клуб должен был выплатить в пятницу, появится у игроков на руках в ближайшее время», — заявил председатель Совета директоров ЖГК Петер Гитмарк.

Отметим, что до 21 октября команде нужно было найти € 2 млн. В СМИ сообщали о нескольких потенциальных спонсорах. В их числе были и инвесторы с Ближнего Востока. Позднее стало ясно, что финансирование клуба продолжится усилиями некой группы, в которую вошёл бывший член правления команды Мортен Йоргенсен.