Испанец Антонио Фернандес Аримани возглавил Международный союз триатлона (World Triathlon). Выборы нового главы организации прошли 21 октября в Торремолиносе (Испания). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Для меня большая честь принять эту ответственность и вести наш любимый вид спорта в новую эру. Это захватывающее время для триатлона, и я готов принять вызовы, которые ждут нас впереди. Вместе мы будем работать над тем, чтобы вывести триатлон на новый уровень, гарантируя, что наши спортсмены, тренеры и сообщества получат необходимую им поддержку для процветания», — приводит слова Аримани пресс-служба World Triathlon.

Отметим, что на этом посту Аримани сменил соотечественницу Марисоль Касадо. Накануне также на должность вице‑президента организации были избраны Габриэла Гальегос (США), Антонио Альварес (Мексика), Шин Оцука (Япония) и Дебби Александер (ЮАР).