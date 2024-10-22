Российский гроссмейстер Есипенко: я готов отобраться на турнир претендентов

Гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал о желании попасть в состав игроков Турнира претендентов — 2025. Стать участником прошлого розыгрыша, который проходил в канадском Торонто, помешало поражение в противостоянии с Анишем Гири. Шахматисты проводили встречу в рамках турнира «Большая швейцарка».

«Конечно, то поражение было очень обидным, мне немного не хватило, чтобы попасть на турнир претендентов. Тогда я очень расстроился, но в принципе я умею быстро переживать поражения. Сейчас я чувствую, что готов бороться и отобраться на турнир претендентов», — приводит слова Есипенко ТАСС.

Напомним, победителем Турнира претендентов — 2024 стал индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу. Россиянин Ян Непомнящий занял третье место в итоговой таблице соревнований.