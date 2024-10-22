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Чемпионка мира — 2024 по велоспорту Бурлакова: были проблемы с визами и велосипедами

Чемпионка мира — 2024 по велоспорту Бурлакова: были проблемы с визами и велосипедами
Яна Бурлакова
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Российская велогонщица чемпионка мира 2024 года Яна Бурлакова рассказала, как шла подготовка к соревнованиям в датском Баллерупе. Спортсменка отметила, что накануне старта испытала ряд проблем.

«Рада впервые стать чемпионкой мира. Нужно поблагодарить Московское училище олимпийского резерва № 2. Я здесь тренируюсь и живу.

Гонки дались тяжело, точнее, подготовка к этим гонкам, так как мы два года не выступали. Было непросто вернуться на мировую арену. Были проблемы с визами, перелётами, велосипедами. Мир не без добрых людей, нам очень много кто помогал», — приводит слова Бурлаковой «Матч ТВ».

Напомним, россиянка выиграла золото в гите на 500 м. В финальном заезде Бурлакова победила с результатом 32,863 секунды, оставив позади двух британок — Софи Кейпвелл (+0,147) и Кэти Марчант (+0,256).

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