Тренер Бурлаковой — о нейтральном статусе на ЧМ-2024: мы приехали сюда практически голые

Тренер российской велогонщицы Яны Бурлаковой Владимир Хозов высказался об участии в ЧМ-2024 в нейтральном статусе.

«Наличие нейтральной формы тоже накладывает свой отпечаток. Я сказал Яне: «Мы приехали сюда практически голые. Было бы хорошо, чтобы ты стояла не на втором, третьем месте в нейтральной форме, а на первом — в майке чемпионки мира». Получилось всё великолепно, задачи выполнили, мы довольны. На международном ядре внутри велотрека многие были удивлены.

У нас сейчас нет возможности ездить по международным соревнованиям, чтобы зарабатывать необходимые очки [для квалификации]. Но Федерация велосипедного спорта России поддерживает связь с Международной федерацией велосипедного спорта, у них приятельские отношения. Благодаря этому мы получили квоту. Это была не единственная квота, были ещё 3–4 у других стран, их допустили без необходимого количества очков. Так что это не исключение из правил», — приводит слова Хозова «Матч ТВ».

Напомним, россиянка выиграла золото в гите на 500 м. В финальном заезде Бурлакова победила с результатом 32,863 секунды, оставив позади двух британок — Софи Кейпвелл (+0,147) и Кэти Марчант (+0,256).